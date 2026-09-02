11 Manfaat Cengkeh, Baik untuk Kesehatan Tulang
jpnn.com, JAKARTA - CENGKEH merupakan salah satu rempah yang baik untuk menjaga kesehatan.
Biasanya, rempah-rempah cengkeh ini digunakan sebagai bumbu rendaman untuk panggangan, menambah rasa pada minuman hangat dan aroma kue.
Kandungan nutrisi cengkeh juga bisa bermanfaat untuk kesehatan tubuh.
Dalam satu sendok teh cengkeh (2 gram) mengandung energi sebesar 21 kalori, 1 gram karbohidrat, dan 1 gram serat.
Satu sendok teh cengkeh juga mampu memenuhi 30 persen kebutugan mangan, 4 persen vitamin K, dan 3 persen vitamin C dari kebutuhan harian tubuh.
Cengkeh juga mengandung kalsium, magnesium, dan vitamin E, meski jumlahnya sedikit.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Tinggi Antioksidan dan Unsur Gizi Lain
Manfaat cengkeh yang pertama ialah kaya akan antioksidan.
Ada beberapa manfaat cengkeh yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan dan salah satunya ialah tentu saja kaya antioksidan.
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