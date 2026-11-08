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11 Manfaat Teh yang Luar Biasa

11 Manfaat Teh yang Luar Biasa
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Ilustrasi teh campur susu. Foto: Hellosehat

jpnn.com, JAKARTA - TEH merupakan salah satu minuman dengan kandungan kafein tinggi yang menjadi kesukaan banyak orang.

Banyak orang tidak bisa memulai hari mereka tanpa secangkir teh.

Ini seperti rutinitas pagi yang diikuti orang-orang dari seluruh dunia.

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Ini bukan hanya minuman, ini seperti pelukan yang menenangkan jiwa Anda.

Beberapa orang menyukainya karena dorongan kafein yang lembut, sementara yang lain menikmati rasa lezat yang membuat pagi terasa tenang dan menyenangkan.

Namun, pernahkah Anda bertanya-tanya apakah secangkir teh harian kamu melakukan lebih dari sekadar membuat Anda merasa nyaman?

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Berikut ini penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.

1. Meningkatkan pencernaan

Manfaat teh selanjutnya ialah membantu meningkatkan pencernaan.

Ada beberapa manfaat teh yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan tubuh Anda dan salah satunya adalah meningkatkan kesehatan kulit.

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