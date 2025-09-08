11 Orang Jadi Tersangka Penjarahan Rumah Sri Mulyani, Sudah Dewasa, Ada dari Jakarta

jpnn.com - TANGSEL - Polres Tangerang Selatan, Polda Metro Jaya, menetapkan sebelas orang sebagai tersangka penjarahan rumah Sri Mulyani -saat itu Menteri Keuangan, di Bintaro, Tangerang Selatan, Banten.

"Kami menetapkan sebelas tersangka dugaan pencurian dengan pemberatan dan perusakan yang terjadi di kediaman Ibu Sri Mulyani," kata Kapolres Tangsel AKBP Victor Inkiriwang di Tangerang, Senin (8/9)

Dia mengatakan sebelas tersangka merupakan warga Tangerang Selatan dan Jakarta.

"Sudah kami tahan. Mereka sudah dewasa, ada dari Tangerang Selatan serta dari Jakarta," kata Victor.

Kapolres mengatakan, pihaknya diminta fokus menangani kasus penjarahan di kediaman Sri Mulyani, sedangkan terkait kasus penjarahan rumah Nafa Urbach telah ditangani langsung oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya.

"Barang bukti nanti kami akan sampaikan, karena kami sedang kembangkan. Sebelas orang tersangka ini adalah pelaku aktif, mereka ini memang sudah berniat untuk melakukan kejahatan dan terlibat aktif dalam tindak pidana di rumah Ibu Sri Mulyani," tutur Victor.

Dia juga menambahkan, tim penyidik kini masih mencari tersangka lainnya terkait kasus pencurian di rumah Sri Mulyani tersebut melalui dengan pemeriksaan sebelas pelaku yang telah ditahan.

"Tidak hanya berhenti yang seelas tersangka ini, kami masih kembangkan," ujarnya.