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11 Pemain Persib Ikut TC Timnas Indonesia di Bali, Ada Nama Baru

11 Pemain Persib Ikut TC Timnas Indonesia di Bali, Ada Nama Baru
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Timnas Indonesia berlatih di Bali United Training Center, Gianyar, Senin (6/7). Foto: Instagram/@purwanto_suwondo150577

jpnn.com, BANDUNG - Timnas Indonesia mulai mempersiapkan diri menjelang turnamen ASEAN Championship Hyundai Cup 2026.

Pelatih Timnas Indonesia John Herdman pun memanggil 50 pemain yang berpeluang memperkuat skuad Garuda Indonesia untuk tampil pada turnamen ini.

Dari daftar 50 pemain yang sudah diumumkan, ada 11 nama penggawa Persib Bandung.

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Menariknya, ada nama Teja Paku Alam, penjaga gawang Persib, yang musim lalu tampil begitu baik. Ini adalah pemanggilan perdana Teja untuk Timnas Indonesia.

Selain itu, Adam Alis juga kembali dipanggil, setelah absen cukup lama dari bidikan timnas.

Ke-11 pemain Persib yang dipanggil untuk pemusatan latihan (training camp) Timnas Indonesia, yakni Marc Klok, Thom Haye, Eliano Reijnders, Sandy Walsh, Adam Alis, Teja Paku Alam, Beckham Putra, Saddil Ramdani, Dion Markx, Ragnar Oratmangoen, dan Kakang Rudianto.

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Seluruh pemain ini masih akan menjalani sejumlah fase seleksi dan evaluasi selama pemusatan latihan.

Komposisi skuad kali ini memadukan para pemain berpengalaman dengan talenta muda potensial. Kehadiran nama-nama senior diharapkan dapat memberikan pengalaman dan kepemimpinan, sementara para pemain muda berkesempatan menunjukkan kualitasnya untuk bersaing memperebutkan tempat di skuad akhir ASEAN Championship 2026.

PSSI merilis daftar 50 pemain yang dipanggil untuk training camp atau pemusatan latihan Timnas Indonesia menjelang ASEAN Championship Cup 2026 di Bali.

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