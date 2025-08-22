11 Pemain Super League Memperkuat Timnas Indonesia, Ini Daftarnya

jpnn.com - JAKARTA - Pelatih Tim Nasional Indonesia Patrick Kluivert mengumuman 27 pemain untuk FIFA Match Day bulan September bertajuk “Garuda Championship Series 2025”.

Timnas Indonesia nantinya akan melawan Kuwait dan Lebanon di Surabaya.

Dari 27 orang yang dipanggil Kluivert, 11 di antaranya merupakan pemain BRI Super League.

Adapun Dewa United menyumbang paling banyak pemain dari 11 nama tersebut.

Dewa United menyertakan tiga pemainnya, Ricky Kambuaya, Egy Maulana Vikri, dan Stefano Lilipaly.

Juara bertahan Persib Bandung, lalu Persija Jakarta, dan Malut United, menempati daftar kedua dengan menyertakan masing-masing dua pemain.

Dari Persib ada Marc Klok dan Beckham Putra. Kemudian, dari Persija ada dua bek tengah, Jordi Amat dan Rizky Ridho. Lalu, Malut United ada duo Sayuri, Yance dan Yakob.

Untuk dua slot tersisa, masing-masing disumbang oleh Borneo FC dan Persebaya, yang mana dua pemain ini berposisi sebagai kiper, yakni Nadeo Argawinata dan Ernando Ari Sutaryadi.