menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » 11 Pemain Super League Memperkuat Timnas Indonesia, Ini Daftarnya

11 Pemain Super League Memperkuat Timnas Indonesia, Ini Daftarnya

11 Pemain Super League Memperkuat Timnas Indonesia, Ini Daftarnya
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert pada jumpa pers setelah pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan China, di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, 5 Juni 2025. (ANTARA/RAUF ADIPATI)

jpnn.com - JAKARTA - Pelatih Tim Nasional Indonesia Patrick Kluivert mengumuman 27 pemain untuk FIFA Match Day bulan September bertajuk “Garuda Championship Series 2025”.

Timnas Indonesia nantinya akan melawan Kuwait dan Lebanon di Surabaya.

Dari 27 orang yang dipanggil Kluivert, 11 di antaranya merupakan pemain BRI Super League.

Baca Juga:

Adapun Dewa United menyumbang paling banyak pemain dari 11 nama tersebut.

Dewa United menyertakan tiga pemainnya, Ricky Kambuaya, Egy Maulana Vikri, dan Stefano Lilipaly.

Juara bertahan Persib Bandung, lalu Persija Jakarta, dan Malut United, menempati daftar kedua dengan menyertakan masing-masing dua pemain.

Baca Juga:

Dari Persib ada Marc Klok dan Beckham Putra. Kemudian, dari Persija ada dua bek tengah, Jordi Amat dan Rizky Ridho. Lalu, Malut United ada duo Sayuri, Yance dan Yakob.

Untuk dua slot tersisa, masing-masing disumbang oleh Borneo FC dan Persebaya, yang mana dua pemain ini berposisi sebagai kiper, yakni Nadeo Argawinata dan Ernando Ari Sutaryadi.

11 Pemain Super League memperkuat Timnas Indonesia untuk FIFA Match Day. Ini daftarnya.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI