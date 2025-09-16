11 Penghargaan Diperebutkan dalam Infotainment Awards 2025

jpnn.com, JAKARTA - Ajang penghargaan, Infotainment Awards 2025 akan digelar pada Jumat, 19 September 2025 pukul 21.00 WIB.

Diadakan oleh SCTV, Infotainment Awards 2025 merupakan bentuk apresiasi kepada para selebritas yang telah mewarnai industri hiburan dan tayangan infotainment selama satu tahun terakhir.

Infotainment Awards 2025 kali ini bakal memberikan sekitar 11 penghargaan.

Antara lain, Best Couple, Best Male Character, Best Female Character, Gorgeous Mom, Gorgeous Dad, Gorgeous Baby, Most Charming Male Celebrity, Most Charming Female Celebrity, Wedding of The Year, Artis Paling Sosmed, serta Celebrity of The Year.

"Infotainment Awards 2025 merupakan wadah apresiasi sekaligus cerminan seberapa besar perhatian publik akan kehadiran para pesohor di industri hiburan. Pada tahun kesebelas pelaksanaannya, ada 11 penghargaan dari setiap kategori yang sekaligus menjadi barometer popularitas para nominee di benak masyarakat melalui dukungan nyata via akun media sosial resmi SCTV," ungkap Banardi Rachmad selaku Deputy Director Programming SCTV.

Malam penganugerahan Infotainment Awards 2025 bakal dipandu oleh host kesayangan pemirsa di antaranya Raffi Ahmad, Fanny Ghasani, dan Sastra Silalahi.

Sementara itu, penampilan Duo Maia, Lesti Kejora, Tenxi & Naykilla, dan Kendis & Adi, serta Cast Sinetron SCTV yaitu Asmara Gen Z, Cinta Sedalam Rindu, dan Cinta di Bawah Tangan siap menambah kemeriahan malam anugerah Infotainment Awards 2025.

Kategori Wedding of The Year akan tetap hadir dalam Infotainment Awards 2025.