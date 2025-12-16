jpnn.com - BANDAR LAMPUNG - Sebanyak 11 rumah warga di Bandar Lampung terdampak angin puting beliung yang terjadi, Senin (14/12).

"Kejadian puting beliung terjadi pada Senin. Dalam kejadian itu, ada 11 rumah terdampak," kata Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung Idham Basyar Saputra di Bandar Lampung, Selasa (16/12).

Dia memerinci 11 rumah terdampak puting beliung itu terdiri dari sembilan di Kelurahan Gunung Sari dan dua di Kelurahan Pelita. "Dalam kejadian tersebut atap rumah warga porak poranda,” ungkapnya.

Idham mengatakan bahwa setelah kejadian tersebut, BPBD Bandar Lampung langsung turun ke lapangan guna membantu warga terdampak.

"Kami langsung memberikan bantuan dan merapikan rumah warga yang terdampak angin puting beliung," kata dia.

Idham mengatakan kerusakan yang terjadi tergolong ringan, seperti seng dan genteng rumah warga yang terlepas.

Dia memastikan tidak ada korban jiwa atau yang terluka akibat peristiwa angin puting beliung tersebut.

“Tidak ada korban jiwa,” tegasnya.