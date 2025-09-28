menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Moto GP » 11 Skenario Marc Marquez Juara Dunia MotoGP 2025 Hari Ini

11 Skenario Marc Marquez Juara Dunia MotoGP 2025 Hari Ini

11 Skenario Marc Marquez Juara Dunia MotoGP 2025 Hari Ini
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Marc Marquez. Foto: Toshifumi Kitamura/AFP

jpnn.com - MOTEGI - Buat pendukung fanatiknya Marc Marquez, bersiaplah. Pembalap kesayangan Anda akan menjadi Juara Dunia MotoGP 2025 paling cepat Minggu (28/9) siang WIB ini.

Jika tak ada kecelakaan atau insiden besar, Marc Marquez akan dikukuhkan sebagai jawara musim ini setelah race/grand prix MotoGP Jepang di Sirkuit Motegi siang nanti.

Pesaing terdekat Marc di klasemen MotoGP 2025, adiknya, Alex Marquez, berjarak 191 poin (521-330).

Baca Juga:

Cek di bawah ini, perhitungan atau utak-atik kemungkinan Marc Marquez (93) mengubur mimpi Alex Marquez (73) menjadi juara dunia tahun ini.

Baca Juga:

Marc Marquez akan start dari posisi ketiga, berada satu baris dengan Francesco Bagnaia dan Joan Mir, sedangkan Alex dari urutan ke-8. (mgp/jpnn)

MotoGP Jepang 2025
Jumat (26/9)
08.45-09.30 WIB: Free Practice 1 (Francesco Bagnaia)
13.00-14.00 WIB: Practice (Marco Bezzecchi)
Sabtu (27/9)
08.10-08.40 WIB: Free Practice 2 (Pedro Acosta) 08.50-09.05 WIB: Qualifying 1 (Franco Morbidelli, Alex Marquez)
09.15-09.30 WIB: Qualifying 2 (Francesco Bagnaia, Joan Mir, Marc Marquez)
13.00 WIB: Sprint 12 Laps (Francesco Bagnaia, Marc Marquez, Pedro Acosta)
Minggu (28/9)
07.40-07.50 WIB: Warm Up (Marc Marquez)
12.00 WIB: Grand Prix 24 Laps

Awak MotoGP merilis utak-atik penghitungan Marc Marquez Juara Dunia MotoGP 2025 hari ini.


Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI