11 Tahun Hilang, Persijap Kembali dengan Badai Kartu Kuning dan Tumbangkan Persib

jpnn.com - Persijap Jepara tampil mengejutkan saat menghadapi Persib Bandung pada pekan kedua BRI Super League musim 2025/26.

Laskar Kalinyamat —julukan Persijap— menang dramatis 2-1 dalam laga yang digelar di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Senin (18/8/2025).

Gol Persijap dicetak oleh Carlos Franca menit ke-68 dan Sudi Abdallah pada masa injury time (90+4’). Adapun satu-satunya gol balasan Persib lahir melalui penalti Uilliam Barros (90+2').

Banjir Kartu Kuning untuk Pemain Persijap

Pelatih Persijap Mario Lemos mengakui dirinya memang menginstruksikan anak asuhnya untuk tampil agresif menghadapi Persib. Tak heran, pertandingan ini diwarnai banjir kartu kuning.

Tercatat, empat kartu kuning diberikan wasit untuk pemain Persijap. Secara keseluruhan, mereka sudah mengoleksi 10 kartu kuning, hanya dari dua laga awal BRI Liga 1 musim ini.

"Tentu saja, terlalu banyak kartu. Namun, menurut saya dengan tim yang kami miliki, kami harus berjuang."

"Kami harus menjadi tim yang agresif. Tentu saja, (kartu-kartu kuning itu) mungkin terlalu banyak," kata Lemos.

Kejutan dari Persijap

Hasil ini terbilang mengejutkan karena Persib merupakan juara bertahan sekaligus pemegang rekor back to back champions.