11 Tokoh dan Lembaga Raih Penghargaan Sudut Pandang Award 2026

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koperasi (Menkop) RI Ferry Juliantono dan advokat senior Prof. Otto Cornelis Kaligis atau OC Kaligis menerima Sudut Pandang Award 2026 dalam puncak perayaan HUT ke-11 Media Sudut Pandang di Hotel Luminor Pecenongan, Jakarta Pusat, Kamis (3/9/2026).

Ferry Juliantono menerima penghargaan sebagai Tokoh Ekonomi Kerakyatan melalui Koperasi, sedangkan OC Kaligis meraih Lifetime Achievement in Law. Secara keseluruhan, sebanyak 11 tokoh dan lembaga menerima penghargaan tersebut, sesuai dengan usia ke-11 Sudut Pandang, sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi, kiprah, dan kontribusi di bidang masing-masing.

Pemimpin Redaksi (Pemred) sekaligus Ketua Panitia HUT ke-11 Sudut Pandang, Umi Sjarifah, mengatakan, penghargaan tersebut bukan sekadar seremoni, melainkan bentuk penghormatan terhadap dedikasi, integritas dan kontribusi para penerima.

Baca Juga: 17 Perusahaan Ini Raih Penghargaan Indonesia Best Multifinance Awards 2026

“Penghargaan ini bukan sekadar seremoni, tetapi merupakan bentuk penghormatan terhadap dedikasi, integritas dan kontribusi para penerima dalam bidang masing-masing,” ungkap Umi dalam keterangan resmi.

Menurutnya, keberagaman latar belakang penerima penghargaan menunjukkan bahwa kontribusi dapat diberikan melalui berbagai profesi, institusi, dan bidang pengabdian.

Untuk Menkop Ferry Juliantono, penghargaan diberikan atas dedikasi dan kontribusinya dalam memperkuat koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan menuju Indonesia yang maju, kuat, berkelanjutan, dan berkeadilan.

Sementara itu, penghargaan Lifetime Achievement in Law untuk OC Kaligis diberikan atas dedikasi dan pengabdian panjang dalam profesi advokat serta kontribusinya terhadap perkembangan praktik dan pemikiran hukum di Indonesia.

Selain Ferry Juliantono dan OC Kaligis, Sudut Pandang Award 2026 diberikan kepada sembilan penerima lainnya. Taipei Economic and Trade Office (TETO) in Indonesia menerima penghargaan Strategic Media Partner, atas kemitraan yang telah terjalin, dukungan yang konsisten, serta kontribusinya dalam memperkuat kerja sama media antara Indonesia dan Taiwan.