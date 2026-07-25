11 Turis Asing & 1 Awak Kapal Hilang Kontak di Teluk Tomini Ditemukan, Nakhoda Dalam Pencarian

jpnn.com - PALU - Basarnas Palu menyatakan bahwa 11 wisatawan asing dan satu awak perahu motor yang dilaporkan hilang kontak di perairan Teluk Tomini, Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah, ditemukan dalam kondisi selamat. Namun demikian, nakhoda perahu motor tersebut masih dalam pencarian tim gabungan.

"Berdasarkan informasi dari kepala Kantor SAR Gorontalo, korban sudah ditemukan. Namun, nakhoda kapal atas nama Ferdiansyah, informasinya sampai saat ini belum ditemukan," kata Kepala Seksi Operasi SAR Palu Rusmadi di Palu, Sabtu (25/7).

Menurut dia, Basarnas Palu masih mengerahkan kapal khusus KN SAR Bhisma untuk mencari, dan bergabung dengan Tim SAR Gabungan guna membantu operasi pencarian.

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Dia mengatakan KN SAR Bhisma mengangkut 13 personel dan membawa perlengkapan pendukung SAR lainnya. Kapal berangkat dari Kabupaten Banggai pukul 09.40 WITA dan diperkirakan tiba di lokasi pencarian sekitar pukul 19.40 WITA.

Tim gabungan dari Sulteng selanjutnya akan bergabung dengan tim rescue yang sebelumnya telah melakukan operasi pencarian.

Dia menambahkan bahwa para korban telah dievakuasi dengan selamat dan saat ini berada di salah satu resor di Kabupaten Tojo Una-Una.

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"Saat ini korban berada di Tojo Una-Una, namun terkait tindak lanjut apakah korban dievakuasi ke Ampana atau Wakai, sementara ini masih menunggu informasinya. Kami juga berkoordinasi dengan pihak resor, apakah mereka bersedia dievakuasi atau ditransfer," paparnya.

Sebelumnya, pihaknya menerima laporan bahwa belasan penumpang tersebut berangkat dari Sanctum Una-Una Dive Resort pada Jumat (24/7), menuju Pelabuhan Marisa, Gorontalo.