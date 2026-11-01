1.100 Peserta Ramaikan Pharmaphoria Fun Run 2026 di Paramount Petals Tangerang
jpnn.com, TANGERANG - Sebanyak 1.100 peserta mengikuti Paramount Petals Pharmaphoria Fun Run 2026 yang digelar di Boulevard Paramount Petals, Kabupaten Tangerang, Minggu (1/11).
Kegiatan hasil kolaborasi Paramount Petals dengan Pengurus Cabang Ikatan Apoteker Indonesia (PC IAI) Kabupaten Tangerang ini bertujuan mengajak masyarakat menerapkan gaya hidup sehat melalui olahraga.
"Kegiatan tersebut merupakan salah satu upaya mendorong masyarakat menjalani gaya hidup sehat dan aktif," kata Direktur Sales & Marketing Paramount Land Ferry John Sihombing.
Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan tersebut melampaui target awal penyelenggara sebanyak 1.000 orang.
Peserta terdiri dari tenaga kesehatan dan masyarakat umum yang mengikuti sejumlah kegiatan olahraga, edukasi kesehatan, hingga hiburan.
Ajang ini sekaligus menjadi bagian dari peringatan Hari Apoteker Sedunia atau World Pharmacists Day 2026 yang diperingati setiap 25 September.
Dalam kegiatan tersebut, peserta mengikuti lari santai sejauh lima kilometer atau Fun Run 5K. Rute lari dimulai dari kawasan BEZ Walk, kemudian menyusuri Jalan Boulevard Paramount Petals sebelum kembali ke titik awal.
Selain lari, penyelenggara menghadirkan sejumlah kegiatan lain, mulai dari senam Zumba, bincang-bincang kesehatan, pertunjukan musik, hingga bazar. Kegiatan ini juga didukung Bethsaida Hospital sebagai salah satu mitra medis utama.
Sebanyak 1.100 peserta meramaikan Pharmaphoria Fun Run 2026 di Paramount Petals Tangerang yang digelar 1 November 2026
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