1.106 Calon PPPK Rejang Lebong Dilantik Hari Ini

REJANG LEBONG - Sebanyak 1.106 orang akan dilantik menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) formasi 2024 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, hari ini (28/10).

Pelantikan 1.106 PPPK yang lulus seleksi pada tahap 1 ini akan dilakukan oleh bupati Rejang Lebong seusai pelaksanaan upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda 2025 di Lapangan Pemkab Rejang Lebong.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Rejang Lebong Erwan Zuganda menjelaskan kalangan PPPK yang akan dilantik ini semula berjumlah 1.143 orang.

Namun, lanjut dia, 32 orang lainnya belum bisa dilantik karena masih terkendala dengan masalah administrasi maupun hal lainnya.

"Untuk yang belum dilantik ini sebanyak 32 orang, karena masih memiliki catatan administrasi yang perlu diselesaikan maupun diklarifikasi. Sementara, lima orang lainnya ada yang meninggal dan mengundurkan diri," katanya di Rejang Lebong, Senin (27/10).

Para PPPK yang akan dilantik itu sebelumnya sudah melewati proses administrasi dan verifikasi berkas peserta yang lulus seleksi, dan dinyatakan sudah beres serta tinggal menunggu pelantikan saja.

Sementara itu, lanjut dia, untuk 32 PPPK yang belum bisa dilantik ini masih diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan disertai bukti pendukung.

"Mereka diberikan kesempatan mengajukan keberatan, nanti akan kami jelaskan mengapa mereka belum bisa dilantik. Jika keberatannya berdasar dan dapat dibuktikan, tentu masih ada peluang untuk mereka ikut dilantik setelahnya," paparnya.