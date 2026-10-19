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115 Kilometer di Camino: Merajut Iman, Persaudaraan, dan Merah Putih

Oleh: Ibnu Prakoso - Ketua Bidang Pengkaderan DPP IKAL Lemhannas

115 Kilometer di Camino: Merajut Iman, Persaudaraan, dan Merah Putih
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Ketua Bidang Pengaderan DPP IKAL Lemhannas Ir. Ibnu Prakoso, M.Sos bersama istri saat berkunjung di Camino de Santiago di Spanyol. Foto: Source for JPNN.com

jpnn.com - Ada perjalanan yang menguji kekuatan kaki, tetapi sekaligus menggerakkan hati. Camino de Santiago di Spanyol adalah salah satunya.

Bersama istri dan rombongan peziarah Gereja St. Benediktus, saya menempuh sekitar 115 kilometer dari Sarria menuju Santiago de Compostela selama enam hari.

115 Kilometer di Camino: Merajut Iman, Persaudaraan, dan Merah PutihKami melewati jalan setapak, perkampungan, dan alam Galicia yang indah.

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Hujan serta kelelahan menjadi bagian dari perjalanan, tetapi kami terus melangkah.

Kami berangkat untuk berziarah, memperdalam iman, dan mendekatkan diri kepada Tuhan.

Namun, perjalanan ini memberi pelajaran yang lebih luas: tentang kepedulian, persaudaraan lintas bangsa, dan kecintaan kepada Indonesia yang justru terasa semakin kuat ketika berada jauh dari Tanah Air.

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Satu Rosario, Satu Hati

Salah satu pengalaman yang membekas terjadi ketika saya berdoa Rosario bersama para peziarah dari Meksiko.

Ada perjalanan yang menguji kekuatan kaki, tetapi sekaligus menggerakkan hati. Camino de Santiago di Spanyol adalah salah satunya.

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