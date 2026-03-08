115 RT dan 16 Jalan di DKI Jakarta Masih Tergenang hingga Minggu sore

menu
Warga melintasi banjir yang menggenangi Underpass Mampang di Jakarta, Minggu (8/3/2026). Banjir yang disebabkan curah hujan tinggi itu membuat akses jalan yang menghubungkan Mampang Prapatan dan Kuningan tersebut ditutup. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/foc.

jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 115 rukun tetangga (RT) dan 16 ruas jalan di DKI Jakarta masih terendam banjir akibat hujan deras hingga Minggu pukul 15.00 WIB sore.

"Hujan deras yang melanda wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya pada Sabtu (7/3) hingga Minggu menyebabkan banjir di DKI Jakarta," kata Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta Isnawa Adji dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Isnawa menjelaskan pihaknya telah melakukan berbagai upaya guna menanggulangi dampak banjir di lokasi-lokasi terdampak.

Menurut dia, data terkini menunjukkan banjir merendam sebanyak 75 RT dan 19 ruas jalan yang berada di Jakarta Barat, Jakarta Timur dan Jakarta Selatan.

Isnawa juga menyebutkan bahwa ketinggian air berkisar 20 sentimeter (cm) dan tertinggi mencapai 1,8 meter.

"Ada sembilan RT di Kelurahan Kuningan Barat yang terendam banjir 60 cm sampai 180 cm," katanya.

Berikut 115 RT dan 16 jalan yang tergenang pada Minggu hingga pukul 15.00 WIB:

Jakarta Barat terdapat 33 RT, yang terdiri dari:
Kelurahan Kedaung Kali Angke: 4 RT
Ketinggian: 70 cm

