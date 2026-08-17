11.500 Warga Hadiri Upacara HUT RI di Istana Negara, Mensesneg: Maaf Untuk yang Belum Beruntung
jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Pusat akhirnya menambah kuota undangan hingga menampung sekitar 11.500 warga untuk menghadiri upacara penaikan dan penurunan bendera dalam rangka HUT ke-81 RI di Istana Negara, Senin (17/8).
Langkah ini diambil guna mengakomodasi tingginya antusiasme masyarakat yang ingin menyaksikan langsung momen bersejarah tersebut.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, mengungkapkan bahwa pemerintah awalnya hanya menyediakan 8.100 kursi.
Namun, melihat lonjakan minat warga, pihak Istana memutuskan untuk menambah 3.400 kursi ekstra yang dibagi merata untuk sesi pagi dan sore.
“Kemarin kami beri tambahan dua blok, jadi ada tambahan 1.700 untuk di pagi hari dan 1.700 untuk di acara sore hari penurunan bendera,” ucap Pras di Istana Merdeka, pada Senin (17/8).
Pihak Istana juga menyiapkan tenda di Jalan Medan Merdeka Utara bagi warga yang belum beruntung mendapatkan war tiket upacara di Istana Negara.
“Kami siapkan tempat, ada tenda juga, ada layar lebar untuk bisa mengikuti semua prosesi yang ada di dalam halaman istana,” kata dia.
Politikus Partai Gerindra itu memohon maaf kepada masyarakat yang tidak mendapatkan kesempatan untuk berupacara di Istana.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan ada sekitar 11.500 warga yang hadir untuk penaikan dan penurunan bendera Upacara HUT ke-81 RI.
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