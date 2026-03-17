116 Ribu Lebih Peserta Mudik Gratis BUMN 2026 Sudah Diberangkatkan

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah melalui Jasa Raharja bersama Kementerian Badan Usaha Milik Negara dan Danantara resmi melepas keberangkatan peserta Program Mudik Gratis BUMN 2026. Tahun ini, jumlah peserta meningkat signifikan dengan total 116.688 pemudik yang diberangkatkan menggunakan berbagai moda transportasi menuju kampung halaman masing-masing.

Pelepasan peserta mudik dilakukan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa (17/3).

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan, penyelenggaraan mudik ini merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

"Ini merupakan arahan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto agar semua berupaya terbaik untuk menyelenggarakan mudik Lebaran. Kami tahu mudik itu bukan hanya sekadar perjalanan, tetapi sebuah tradisi, banyak harapan dengan sukacita untuk bisa berkumpul, bersilaturahmi bersama keluarga di kampung halaman," ujar Menko AHY saat pelepasan program mudik gratis di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta.

AHY menjelaskan kementeriannya fokus memastikan seluruh sarana dan prasarana transportasi siap melayani lonjakan pemudik. Hal ini mencakup kesiapan jalan tol, terminal, stasiun, pelabuhan, hingga bandara.

"Kami juga ingin mengurangi beban perjalanan dengan memberikan sejumlah insentif diskon tiket, termasuk diskon tarif tol, dan hari ini juga mudik gratis. Mudik bersama yang diselenggarakan oleh jajaran keluarga besar BUMN," tutur AHY.

AHY pun berharap perjalanan mudik gratis ini dapat berjalan dengan baik, aman, dan lancar sampai ke tujuan kampung halaman masing-masing.

"Nomor satu adalah selamat, sehingga kita harapkan para pengemudi, para driver juga menjaga staminanya agar tiba di tujuan dengan selamat. Terima kasih," jelasnya.