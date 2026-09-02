1.160 Pelari Ramaikan UT Run 2026, Ini Deretan Peraih Podium 5K Race

jpnn.com, SAWANGAN - Universitas Terbuka (UT) sukses menggelar UT Run 2026 di Gardens at Candi Sawangan, Depok, Minggu (30/8). Sekitar 1.160 peserta ambil bagian dalam ajang lari sejauh 5 kilometer yang menjadi rangkaian Disporseni Nasional Universitas Terbuka 2026 sekaligus peringatan Dies Natalis UT ke-42.

"Mengusung semangat “Langkah Sportif untuk Prestasi Negeri”, UT Run 2026 terbagi dalam dua kategori, yakni 5K Race untuk pelajar dan mahasiswa serta 5K Fun Run bagi pegawai, mitra, dan masyarakat umum," kata Ketua Disporseni Nasional Universitas Terbuka (UT) 2026 Anto Hidayat.

Sebanyak 110 pelari mengikuti 5K Race, sementara sekitar 1.050 peserta ambil bagian dalam 5K Fun Run. Pelepasan peserta dilakukan langsung oleh jajaran pimpinan Universitas Terbuka dengan disaksikan peserta dan mitra penyelenggara.

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Sejak dini hari, para peserta telah memadati area start di Gardens at Candi Sawangan. Selepas seluruh peserta menuntaskan lomba, rangkaian kegiatan dilanjutkan di panggung utama dengan perayaan Dies Natalis UT ke-42, pembagian doorprize, serta hiburan musik akustik dan DJ.

Puncak kegiatan ditandai dengan pengumuman para peraih podium pada kategori pelajar dan mahasiswa, baik putra maupun putri.

Pada kategori pelajar putra, Luthfi Ashmaidryanto dari SMA 15 Bandung berhasil meraih juara pertama. Posisi kedua ditempati Imam Lubis dari SMA Olahraga Ragunan, sedangkan Hensam Pablo Mailau dari SMAN 1 Cikampek berada di posisi ketiga.

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Untuk kategori pelajar putri, Zirly Mudzalifah dari SMA Olahraga Ragunan keluar sebagai juara pertama. Yuaneza Mayzia Putri Calista dari SMA Al-Hasra meraih posisi kedua, sementara Allya Hasna Fajriyanti dari SMAN 11 Tangerang Selatan menempati posisi ketiga.

Pada kategori Mahasiswa Putri, Ona Antryni Paays dari UT Jakarta tampil sebagai juara pertama. Posisi kedua diraih Nesi Syafitri dari UT Pekanbaru, sedangkan Tazkiya Fathkhur Rohima dari UT Surakarta meraih juara ketiga.