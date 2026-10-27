jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 1.194 mahasiswa beradu inovasi di BINUS Startup Vaganza 2026 yang diselenggarakan BINUS Incubator dan BINUS Entrepreneurship Center.

Binus University sukses menyelenggarakan sebuah program kompetisi bisnis mahasiswa yang bertujuan mendorong lahirnya ide bisnis inovatif, mengembangkan potensi startup, serta memperkuat ekosistem kewirausahaan mahasiswa di Indonesia.

Rangkaian final kegiatan ini berlangsung pada 23–24 Oktober 2026 melalui pameran bisnis (Demoday), presentasi final (Final Pitching), dan pengumuman pemenang.

Baca Juga: BINUS University Resmi Buka Program Joint Degree Baru Bersama SCUT Tiongkok

Manager Binus Incubator Aloysius Bernanda Gunawan menyampaikan program tersebut dirancang sebagai wadah bagi mahasiswa untuk mengembangkan ide bisnis dari tahap konsep hingga implementasi.

Menurut dia, peserta memperoleh kesempatan untuk mengasah kemampuan kewirausahaan, mengembangkan strategi bisnis, serta membangun jejaring.

“Peserta terbagi ke dalam tiga kategori kompetisi, yaitu Business Idea Competition dengan 477 mahasiswa, Business Plan Competition dengan 282 mahasiswa, dan Business Competition dengan 435 mahasiswa,” kata Aloysius.

Aloysius menilai capaian tersebut menunjukkan tingginya minat mahasiswa terhadap pengembangan ide dan praktik kewirausahaan.

“Dari keseluruhan peserta yang mengikuti BINUS Startup Vaganza 2026, sebanyak 30 kelompok berhasil melaju ke babak final,” kata dia.