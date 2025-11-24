11th PropertyGuru Indonesia Property Awards Apresiasi Pencapaian Properti yang Inklusif

jpnn.com, JAKARTA - PropertyGuru Group, perusahaan teknologi properti terkemuka di Asia Tenggara hari ini merayakan pencapaian properti terbaik Indonesia dalam acara gala tahunan mereka di negara ini.

Perayaan ke-11 PropertyGuru Indonesia Property Awards, yang dipersembahkan oleh Kohler dan didukung oleh Accor serta MytePro, memberikan 60 tanda keunggulan kepada perusahaan, usaha patungan, dan tokoh-tokoh terkemuka dari seluruh nusantara di The Ritz-Carlton Jakarta, Pacific Place, sebagai lokasi resmi program ini.

Summarecon Group meraih penghargaan tertinggi tahun ini, Best Developer, untuk pertama kalinya dalam sejarahnya. Pencapaian bersejarah ini diperkuat oleh kemenangan untuk township terpadu berskala besar miliknya, termasuk Summarecon Bandung, Summarecon Bogor, dan Summarecon Serpong.

Proyek residensial dan komersial di dalam township tersebut, seperti Ardea di Summarecon Serpong dan Xandari di Summarecon Bandung, meraih penghargaan tertinggi dalam kategori pengembangan dan desain.

Dalam penghormatan yang mengharukan, Life Achievement Award perdana diberikan kepada Soetjipto Nagaria, pendiri Summarecon Group.

Penghargaan ini mengakui warisan panjangnya dalam menciptakan komunitas live-work-play yang telah mendesentralisasi kota-kota di Indonesia dan menampung generasi demi generasi pencari properti.

PT Pakuwon Jati Tbk meraih kemenangan ganda sebagai Best Mixed Use Developer dan Best Hospitality Developer, dengan anak perusahaannya, PT Grama Pramesi Siddhi, memenangkan penghargaan untuk Pakuwon Residences Bekasi dan Pakuwon Mall Bekasi Superblock.

Paramount Land dinobatkan sebagai Best Township Developer, didukung oleh proyek peraih penghargaan, Matera Signature. Didukung oleh mega-township winner penghargaan, Kota Baru Parahyangan, PT Belaputera Intiland meraih gelar Best Sustainable Developer.