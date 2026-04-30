12 Buah yang Ampuh Menurunkan Tekanan Darah Tinggi dengan Cepat

jpnn.com, JAKARTA - TEKANAN darah tinggi merupakan salah satu masalah kesehatan yang harus segera diatasi.

Jika tekanan darah tinggi tidak segera diatasi, maka bisa meningkatkan risiko serangan penyakit, seperti masalah pada jantung.

Beberapa buah-buahan yang mengandung kalsium, magnesium, serta kalium bisa menurunkan tekanan darah tinggi.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Kiwi

Kiwi merupakan buah yang mengandung 2 persen kalsium, 7 persen magnesium, dan 9 persen kalium.

Tiga mineral tersebut mampu menurunkan tekanan darah tinggi.

2. Pisang

Sudah tidak asaing lagi dengan manfaat buah pisang. Dalam satu buah pisang mengandung 1 persen kalsium, 8 persen magnesium, dan 12 persen kalium. Buah tropis ini bisa mengatasi tekanan darah tinggi.

3. Alpukat

Tidak hanya nikmat. Buah alpukat juga bisa menurunkan darah tinggi.