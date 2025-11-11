menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 12 Khasiat Kopi Campur Susu, Baik untuk Kesehatan Jantung

12 Khasiat Kopi Campur Susu, Baik untuk Kesehatan Jantung

12 Khasiat Kopi Campur Susu, Baik untuk Kesehatan Jantung
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi kopi campur susu. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - KOPI merupakan salah satu minuman yang kaya akan kandungan kafein.

Sedangkan susu merupakan salah satu makanan yang yang mengandung segudang nutrisi.

Kopi merupakan minuman yang sangat rendah kalori, tapi bisa dijadikan minuman sumber energi karena kandungan kafein dalam kopi.

Baca Juga:

Sedangkan untuk sebagian orang yang tidak terlalu menyukai rasa pahit dari kopi hitam, biasanya akan menambahkan creamer atau susu dalam kopi.

Susu juga menjadi tambahan kopi paling populer yang sudah digunakan dalam berbagai resep kopi di seluruh dunia.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

Baca Juga:

1. Mengurangi Depresi

Selain banyak manfaat kopi untuk diet, minum 1 hingga 2 cangkir kopi susu per hari juga bisa membuat mental seseorang makin baik.

Kopi susu ini bertindak sebagai antidepresan ringan, sehingga bisa menghasilkan rasa nyaman pada otak.

Ada beberapa manfaat kopi yang dicampur susu yang baik untuk kesehatan dan salah satunya ialah tentu saja baik untuk kesehatan jantung.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI