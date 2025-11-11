12 Khasiat Kopi Campur Susu, Baik untuk Kesehatan Jantung

jpnn.com, JAKARTA - KOPI merupakan salah satu minuman yang kaya akan kandungan kafein.

Sedangkan susu merupakan salah satu makanan yang yang mengandung segudang nutrisi.

Kopi merupakan minuman yang sangat rendah kalori, tapi bisa dijadikan minuman sumber energi karena kandungan kafein dalam kopi.

Sedangkan untuk sebagian orang yang tidak terlalu menyukai rasa pahit dari kopi hitam, biasanya akan menambahkan creamer atau susu dalam kopi.

Susu juga menjadi tambahan kopi paling populer yang sudah digunakan dalam berbagai resep kopi di seluruh dunia.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Mengurangi Depresi

Selain banyak manfaat kopi untuk diet, minum 1 hingga 2 cangkir kopi susu per hari juga bisa membuat mental seseorang makin baik.

Kopi susu ini bertindak sebagai antidepresan ringan, sehingga bisa menghasilkan rasa nyaman pada otak.