menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 12 Makanan dengan Kandungan Air yang Tinggi

12 Makanan dengan Kandungan Air yang Tinggi

12 Makanan dengan Kandungan Air yang Tinggi
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Jus kubis. Foto: naturalfoodseries

jpnn.com, JAKARTA - SAAT merasa haus, kita tentu saja segera minum segelas air untuk meredakannya.

Meski cuaca tidak menentu, Anda tetap harus rutin minum air agar tubuh tetap menjalankan fungsinya dengan normal.

Anda perlu terus memantau asupan cairan untuk menunjang kesehatan kulit dan mencegah dehidrasi yang bisa menyebabkan kelelahan, serta suasana hati yang buruk.

Baca Juga:

Menyimpan botol air di dekat Anda adalah cara yang baik untuk mengingatkan diri sendiri bahwa kamu perlu minum.

Selain air putih, konsumsilah makanan yang menghidrasi di musim dingin.

Selain mentimun, Anda juga bisa mengonsumsi lobak, seledri, jeruk, dan grapefruit.

Baca Juga:

Berikut ini penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.

1. Jeruk

Tingginya kandungan air dan vitamin C, jeruk meningkatkan hidrasi dan kekebalan.

Ada beberapa jenis makanan dengan kandungan air tinggi yang bisa Anda konsumsi untuk meredakan rasa haus dan salah satunya adalah mentimun.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI