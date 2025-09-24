12 Makanan dengan Kandungan Air yang Tinggi
jpnn.com, JAKARTA - SAAT merasa haus, kita tentu saja segera minum segelas air untuk meredakannya.
Meski cuaca tidak menentu, Anda tetap harus rutin minum air agar tubuh tetap menjalankan fungsinya dengan normal.
Anda perlu terus memantau asupan cairan untuk menunjang kesehatan kulit dan mencegah dehidrasi yang bisa menyebabkan kelelahan, serta suasana hati yang buruk.
Menyimpan botol air di dekat Anda adalah cara yang baik untuk mengingatkan diri sendiri bahwa kamu perlu minum.
Selain air putih, konsumsilah makanan yang menghidrasi di musim dingin.
Selain mentimun, Anda juga bisa mengonsumsi lobak, seledri, jeruk, dan grapefruit.
Berikut ini penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.
1. Jeruk
Tingginya kandungan air dan vitamin C, jeruk meningkatkan hidrasi dan kekebalan.
Ada beberapa jenis makanan dengan kandungan air tinggi yang bisa Anda konsumsi untuk meredakan rasa haus dan salah satunya adalah mentimun.
