menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 12 Manfaat Jus Tomat, Stres Langsung Ambyar

12 Manfaat Jus Tomat, Stres Langsung Ambyar

12 Manfaat Jus Tomat, Stres Langsung Ambyar
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi jus tomat. Foto: (ANTARA/Shutterstock)

jpnn.com, JAKARTA - TOMAT merupakan salah satu buah kesukaan banyak orang karena kandungan nutrisinya.

Selain ditambahkan ke dalam salad, tomat bisa disebut sebagai minuman berenergi yang tidak hanya memberikan vitalitas, tetapi juga mengandung antioksidan, nutrisi, dan vitamin esensial yang dapat membantu memulai hari.

Nama ilmiah tomat adalah Solanum lycopersicum, dan termasuk dalam famili Solanaceae.

Baca Juga:

Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Healthians.com.

1. Memberikan energi

Yang Anda butuhkan untuk membersihkan tubuh adalah tomat, karena buah ini mengandung antioksidan yang membantu membersihkan radikal bebas yang mungkin membuat Anda merasa malas.

Oleh karena itu, tinggalkan secangkir kopi karena segelas jus tomat yang nikmat dapat membuat Anda merasa lebih berenergi dan segar.

Baca Juga:

2. Membantu menurunkan berat badan

Kandungan serat yang tinggi dan rendah natrium pada sayuran salad ini membuat Anda merasa kenyang, dan jusnya membantu menjaga tubuh tetap terhidrasi, sehingga membantu penurunan berat badan.

3. Menjaga pergerakan usus

Sembelit tidak lagi menjadi masalah, berkat kandungan serat yang tinggi pada tomat. Tomat juga membantu menjaga kesehatan hati.

Ada beberapa manfaat jus tomat yang baik untuk kesehatan jika dikonsumsi secara rutin seperti mencegah ketegangan dan stres.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI