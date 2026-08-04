12 Pemenang Astranauts 2026 Siap Menjawab Tantangan Bisnis dengan Solusi Digital
jpnn.com, JAKARTA - PT Astra International Tbk (Astra) telah menetapkan 12 pemenang Astranauts 2026.
Mereka menghadirkan berbagai solusi digital untuk mempercepat transformasi bisnis, meningkatkan efisiensi operasional, dan menciptakan nilai tambah bagi dunia usaha di Indonesia.
Penghargaan kepada 12 pemenang dari kategori Product Track dan Idea Track diserahkan dalam Awarding dan Astranauts Conference 2026, Selasa (28/7).
Memasuki penyelenggaraan kelima, Astranauts 2026 mengusung tema “ACCELERATE 2026: From Pilot to Business Transformation, Boosting Efficiency and Unlocking New Value”.
Program inovasi digital yang diinisiasi PT Astra International Tbk tersebut menjaring solusi untuk menjawab persoalan bisnis nyata di Grup Astra.
Inovasi yang terpilih diharapkan dapat bergerak dari tahap uji coba menuju penerapan yang memberikan dampak bagi perusahaan.
“Astranauts merupakan wujud komitmen Astra dalam membangun ekosistem inovasi digital yang mampu menjawab tantangan bisnis nyata. Kami percaya bahwa teknologi tidak hanya menghadirkan efisiensi operasional, tetapi juga mempercepat transformasi bisnis dan menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan. Melalui Astranauts, kami berharap semakin banyak solusi digital yang dapat diimplementasikan dan berkembang bersama Grup Astra untuk memberikan dampak positif bagi dunia usaha maupun ekosistem digital Indonesia,” ujar Direktur Astra Santosa.
Peserta Astranauts 2026 telah melewati rangkaian seleksi, pembimbingan, hingga presentasi final di hadapan dewan juri pada Demo Day.
Para pemenang Astranauts 2026 akan memperoleh hadiah uang tunai dan kesempatan menjajaki kolaborasi dengan Grup Astra
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