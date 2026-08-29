12 Ribu Pelari Ramaikan Merdeka Run 2026, 81 Pelaku UMKM Dilibatkan

jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 12 ribu pelari dari berbagai kalangan mengikuti Merdeka Run 2026 yang digelar di kawasan Istana Merdeka hingga Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Sabtu (29/8).

Mengusung semangat Bangun, Bergerak, Merdeka, Merdeka Run 2026 menjadi bagian dari rangkaian perayaan bulan kemerdekaan sekaligus memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Peserta berasal dari berbagai kalangan, mulai dari atlet profesional, komunitas lari, hingga masyarakat yang ingin merayakan kemerdekaan melalui olahraga.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa Merdeka Run 2026 menjadi bagian dari semangat masyarakat dalam merayakan bulan kemerdekaan melalui olahraga.

"Masih di bulan Agustus, bulan kemerdekaan. Bersama lebih dari 12 ribu pelari, kembali kita rayakan kemerdekaan Indonesia," ujar Teddy dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (29/8).

Ribuan pelari telah memadati kawasan jalan di depan Istana Merdeka sejak sebelum matahari terbit. Nuansa merah mewarnai barisan peserta yang bersiap mengikuti satu kategori lomba 8K dengan titik start di depan Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara.

Semarak perayaan semakin terasa dengan pertunjukan drone yang menghiasi langit di depan Istana. Momen tersebut melengkapi suasana kebersamaan ribuan peserta yang hadir untuk merayakan kemerdekaan dengan cara yang berbeda.

Merdeka Run 2026 dirancang bukan hanya sebagai ajang lari partisipatif, tetapi juga kompetisi dengan standar teknis yang memberikan ruang bagi para pelari untuk menunjukkan performa terbaik. Lintasan disiapkan secara steril dan terukur dengan tetap mengedepankan aspek keamanan serta kenyamanan peserta. Ajang tersebut juga secara aktif melibatkan atlet-atlet terbaik Indonesia untuk ikut berkompetisi.

Dari depan Istana Merdeka, peserta berlari menyusuri jalan-jalan utama di pusat Jakarta sebelum menyelesaikan perlombaan di kawasan Monas. Fly pass dari pesawat tempur TNI AU turut menandai awal mula Merdeka Run 2026.