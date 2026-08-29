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12 Talenta Muda Industri Hiburan Pilih Kuliah di Universitas Ciputra Jakarta, Apa Alasannya?

12 Talenta Muda Industri Hiburan Pilih Kuliah di Universitas Ciputra Jakarta, Apa Alasannya?
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Ka-Ki: Prof. Dr. Ir. Denny Bernardus, M.M. (Director, Board of Executive Yayasan Ciputra Pendidikan), Prof. Dr. Wirawan E.D. Radianto, M.ScA, CA., Ak. (Rector Univ Ciputra Surabaya), Prof. Dr. Trianggoro Wiradinata, S.T., M.Eng.Sc., (Wakil Rektor 3 Universitas Ciputra Surabaya), Prof. Christina Eviutami Mediastika, S.T., Ph.D. (Campus Director Universitas Ciputra Jakarta), Winarto Poernomo, S.E., M.M. (Vice Campus Director for Operational Affairs Universitas Ciputra Jakarta). Foto Mesyia/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Menjalani karier sejak usia muda tidak membuat pendidikan tinggi kehilangan arti.

Bagi sejumlah talenta muda di industri hiburan, kuliah justru menjadi cara untuk memperluas kemampuan sekaligus mempersiapkan masa depan setelah dikenal di dunia profesional.

Sebanyak 12 talenta muda dari berbagai bidang industri kreatif memilih melanjutkan pendidikan di Universitas Ciputra Jakarta atau UC Jakarta.

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Mereka memiliki latar belakang sebagai aktor, model, musisi, hingga talenta di bidang olahraga.

Sejumlah di antaranya juga memperoleh Multiple Intelligence Scholarship, yakni beasiswa bagi mahasiswa yang memiliki potensi dan prestasi di luar bidang akademik.

Salah satu mahasiswa tersebut adalah Adnanda Sj Immanuel Londok.

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Dia mengawali karier sebagai model sebelum terjun ke dunia akting dan terlibat dalam sejumlah produksi televisi.

Selain berkecimpung di industri hiburan, Adnanda juga memiliki ketertarikan terhadap olahraga, khususnya basket.

Tak hanya mengejar karier, 12 talenta muda industri hiburan pilih kuliah dan belajar entrepreneurship di Universitas Ciputra Jakarta.

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