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120 Ekshibitor Ramaikan Pameran Tanaman Hias FLOII Expo 2026

120 Ekshibitor Ramaikan Pameran Tanaman Hias FLOII Expo 2026
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Pameran tanaman hias, Floriculture Indonesia International (FLOII) Expo 2026 resmi dibuka di Hall 3A, ICE BSD City, Tangerang pada 17-20 September 2026. Foto: Tim FLOII Expo 2026

jpnn.com, TANGERANG - Pameran tanaman hias, Floriculture Indonesia International (FLOII) Expo 2026 resmi dibuka di Hall 3A, ICE BSD City, Tangerang pada 17-20 September 2026.

Memasuki tahun kelima penyelenggaraan, pameran ini mengusung tema United by Nature guna menyatukan ekosistem florikultura.

Kepala Badan Karantina Indonesia Abdul Kadir Karding menilai tema tersebut merepresentasikan kolaborasi lintas sektor yang tepat sasaran.

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"Ini tidak hanya membuka sebuah pamenan tanaman hias, tetapi juga membuka jendela untuk melihat masa depan industri florakultura Indonesia," kata Kadir saat membuka acara.

FLOII Expo 2026 menghadirkan lebih dari 120 exhibitor dari berbagai negara termasuk Thailand, Taiwan, Cina, hingga Ekuador.

Steering Committee FLOII Expo Rustika Herlambang menyatakan pameran ini hadir sebagai ruang kolaborasi gaya hidup berbasis alam.

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"Mempertemukan komunitas, pelaku industri, dan masyarakat melalui kecintaan terhadap tanaman, alam, dan gaya hidup berbasis nature dalam satu ekosistem yang terus berkembang," ujar Rustika.

Ketua Umum Indonesia Aroid Society (IAS) Anjasmara Prasetya menyoroti potensi besar hayati dan SDM florikultura nasional.

Pameran tanaman hias, Floriculture Indonesia International (FLOII) Expo 2026 resmi dibuka di Hall 3A, ICE BSD City, Tangerang pada 17-20 September 2026.

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