120 Instansi Terima Penghargaan UPZ Award 2025

Sebanyak 120 instansi terima penghargaan UPZ Award 2025. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 120 instansi, mulai dari kementerian, lembaga negara, BUMNj hingga BUMS, menerima penghargaan dalam ajang Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Award 2025.

Acara ini menjadi bagian dari rangkaian Rapat Kerja UPZ tingkat nasional 2025 yang digelar di Bogor, Rabu (10/9) malam.

Wakil Ketua BAZNAS RI, Mokhamad Mahdum, menyampaikan apresiasi tinggi kepada seluruh instansi penerima penghargaan.

Dia menilai kontribusi yang diberikan telah mendorong peningkatan kesejahteraan umat melalui zakat.

“Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh instansi atas langkah konkret dalam meningkatkan penghimpunan dan pengelolaan zakat secara nasional,” ujar Mahdum.

Dia menjelaskan, UPZ Award 2025 diselenggarakan sebagai bentuk penghargaan bagi para penggerak zakat yang memiliki peran penting dalam memperluas jangkauan layanan.

Menurutnya, keberadaan UPZ sangat vital untuk memastikan zakat dikelola secara transparan, akuntabel, dan sesuai strategi nasional.

Mahdum menambahkan, penghargaan ini diharapkan mampu memotivasi UPZ di seluruh Indonesia agar makin kompeten dalam memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

