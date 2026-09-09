120 Mustahik Majalengka Didorong Mandiri lewat Pelatihan Menjahit

jpnn.com, MAJALENGKA - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) menyalurkan bantuan Program Beasiswa Vokasi berupa pelatihan menjahit bagi 120 mustahik di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Program tersebut diresmikan di Balai Latihan Kerja (BLK) Cakraningrat, Senin (7/9).

Program tersebut merupakan hasil kolaborasi Baznas, Baznas Kabupaten Majalengka, dan Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi, dan UKM (DK2UKM).

Para peserta dipersiapkan agar dapat langsung bekerja di perusahaan garmen mitra, salah satunya PT GloryStar Wisesa.

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Pimpinan Baznas Bidang Pendistribusian, Pendayagunaan, dan Pemberdayaan, H. Idy Muzayyad, mengatakan program tersebut memanfaatkan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) untuk meningkatkan keterampilan kerja para mustahik.

"Inisiatif Beasiswa Vokasi ini ada berkat pengoptimalan dana zakat, infak, dan sedekah yang dikelola Baznas untuk mencetak mustahik yang terampil dan nantinya bisa berdaya hingga menjadi muzaki," ujar Idy Muzayyad.

Idy juga mengimbau para muzaki di Majalengka untuk menyalurkan zakat melalui lembaga resmi seperti Baznas.

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Menurutnya, dukungan tersebut diperlukan untuk memperluas program pemberdayaan masyarakat dan mendorong pengentasan kemiskinan secara lebih terstruktur.

"Kami mendorong para muzaki di Majalengka mempercayakan zakatnya ke lembaga resmi demi memperluas jangkauan program produktif, karena Baznas tidak mungkin mengentaskan kemiskinan tanpa sinergi bersama," tuturnya.