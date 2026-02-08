124 Mahasantri Cinta Quran Center Siap Jadi Dai di Tengah Masyarakat
jpnn.com, JAKARTA - Cinta Quran Center menggelar wisuda mahasantri angkatan ke-2 dan ke-3 di Menara 165, Jakarta, pada Sabtu (7/2) kemarin.
Bukan sekadar kelulusan, wisuda ini sekaligus momentum pelepasan santri untuk terjun langsung di tengah masyarakat.
Direktur Cinta Quran Center Ustadz Syafaat Nuryadi mengatakan santrinya akan mengemban tugas untuk berdakwah di tengah masyarakat.
Sebagai dai Quran, para santri telah berwawasan Islami, berkarakter pemimpin, dan berjiwa pengusaha.
"Ini kali kedua kami melaksanakan wisuda, alhamdulillah hari ini ada 125 mahasantri yang di wisuda, terdiri dari 57 santri laki-laki dan 68 santri perempuan," ucap Ustadz Syafaat.
Menurut dia, Cinta Quran Center mempunyai komitmen untuk mencetak pendakwah.
Lulusannya diharapkan mampu membawa nilai-nilai Quran ke berbagai lini, mulai dari dakwah, pendidikan, hingga pemberdayaan umat.
Cinta Quran Center sendiri merupakan kampus pendidikan dai Quran yang berlokasi di Tangerang Selatan dan fokus pada pembinaan calon dai Quran.
