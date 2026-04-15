129 Hari Menanti, Timnas Putri Indonesia Akhirnya Menang Lagi, Bungkam Kaledonia Baru
jpnn.com - Timnas putri Indonesia menutup kiprah di FIFA Series 2026 dengan finis di peringkat ketiga setelah mengalahkan Kaledonia Baru.
Berlaga di Stadion Ratchaburi, Rabu (15/4/2026), skuad asuhan Satoru Mochizuki menang dengan skor 4-2.
Sheva Imut menjadi bintang dengan torehan dua gol pada menit ke-28 dan 53'.
Adapun dua gol Garuda Pertiwi lainnya masing-masing dicetak oleh Emily Nahon pada menit ke-19 dan Claudia Scheunemann (59').
Sementara itu, gol balasan Kaledonia Baru tercipta melalui Julia Honakoko (61') dan Leana Hmae (80').
Hasil ini menjadi momentum kebangkitan bagi Shafira Ika Putri dan kawan-kawan setelah pada laga sebelumnya harus menelan kekalahan telak 1-7 dari Republik Demokratik Kongo.
Kemenangan atas Kaledonia Baru menjadi titik balik Srikandi Merah Putih setelah puasa kemenangan sejak 7 Desember 2025 saat melawan Singapura di SEA Games.
Saat itu, di Chonburi, Timnas putri Indonesia menang 3-1 berkat gol Isa Warps, Claudia Scheunemann, dan Aulia Mabruroh.(kitagaruda/mcr16/jpnn)
Setelah 129 hari akhirnya Timnas putri Indonesia kembali meraih kemenangan seusai mengalahkan Kaledonia Baru pada FIFA Series 2026, Rabu (15/4)
Redaktur : Dhiya Muhammad El-Labib
Reporter : Muhammad Naufal
