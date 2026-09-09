13 Khasiat Teh Kayu Manis yang Bikin Kaget
jpnn.com, JAKARTA - KAYU manis merupakan salah satu rempah yang mengandung segudang manfaat baik untuk tubuh.
Kayu manis biasanya digunakan untuk menambah aroma beberapa hidangan manis dan gurih.
Anda juga bisa mengolah kayu manis dalam bentuk teh. Teh kayu manis diketahui bisa melawan sejumlah masalah kesehatan seperti diabetes, pilek dan flu, diare, mual, kembung, gangguan pencernaan dan masih banyak lagi.
Sejak lama, makanan ajaib ini telah digunakan untuk menyembuhkan berbagai masalah kesehatan secara alami.
Berikut ini penjelasannya, seperti dikutip laman Mooresroadmedicalcentre.com.au.
1. Membantu mengurangi diabetes tipe 2
Meskipun diabetes tipe 2 tidak bisa disembuhkan sepenuhnya, tetapi teh kayu manis pasti bisa membantu mengatasi penyakit ini.
Dikatakan memiliki efek seperti insulin, sehingga bisa membantu mengurangi diabetes sampai batas tertentu.
Oleh karena itu, jika Anda menderita diabetes tipe 2, minumlah teh kayu manis setiap hari untuk mengatur kadar gula darah Anda.
Ada beberapa kahsiat rutin mengonsumsi teh kayu manis yang baik untuk kesehatan dan salah satunya ialah meredakan nyeri haid.
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