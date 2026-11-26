13 Orang Tewas di Tambang Emas Ilegal Pongkor, Pemodal Siap-Siap Saja
jpnn.com - Polisi sedang mengusut pemodal yang mendanai aktivitas pertambangan emas ilegal di kawasan Pongkor, Kabupaten Bogor, menyusul insiden menewaskan 13 penambang.
Kapolda Jabar Irjen Hengki telah memerintahkan jajaran Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Barat dan Polres Bogor untuk menindak tegas pihak yang terlibat dalam aktivitas pertambangan ilegal tersebut.
“Kami akan tindak tegas terutama pemodal dan sebagainya," kata Irjen Hengki di Posko Disaster Victim Identification (DVI), Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, Kamis dini hari (26/11/2026).
"Faktor ekonomi menjadi latar belakang, mereka digerakkan sehingga membahayakan keselamatan bagi warga masyarakat," lanjut Hengki.
Jenderal bintang dua itu menekankan bahwa penegakan hukum menyasar pihak-pihak yang menggerakkan aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) yang membahayakan keselamatan masyarakat itu.
Berdasarkan laporan Polres Bogor, Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) telah menerima laporan resmi dari kuasa pelapor PT Aneka Tambang Tbk (Antam) terkait dugaan tindak pidana pertambangan emas tanpa izin di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) perusahaan tersebut.
Polisi melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, termasuk pengelola lubang tambang, untuk mengungkap pemodal, aktor intelektual, serta pihak yang bertanggung jawab atas aktivitas pertambangan ilegal tersebut.
Polisi juga akan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) lanjutan dan mengamankan barang bukti terkait aktivitas pertambangan ilegal setelah kondisi lokasi dinyatakan aman oleh tim evakuasi.
Polisi sedang mengusut pemodal yang mendanai aktivitas pertambangan emas ilegal (PETI) di kawasan Pongkor, Kabupaten Bogor settelah 13 penambang tewas.
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