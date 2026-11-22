13 Pejabat Polda Sumsel dan Kapolres Berganti, Ini Daftar Nama yang Dimutasi
jpnn.com, SUMATERA SELATAN - Rotasi jabatan kembali menyasar jajaran kepolisian di Sumatera Selatan.
Empat direktur di lingkungan Polda Sumsel dan sembilan Kapolres Berganti posisi dalam mutasi besar-besaran yang menyentuh 704 perwira tinggi (Pati) dan perwira menengah (Pamen) Polri, Minggu (22/11/2026).
Mutasi tersebut tertuang dalam empat Surat Telegram (ST) yang diterbitkan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, yakni ST/2598/XI/KEP./2026 untuk 464 personel, ST/2599/XI/KEP./2026 sebanyak 167 personel, ST/2006/XI/KEP./2026 sebanyak 45 personel dan ST/2061/XI/KEP./2026 sebanyak 25 personel.
Di lingkungan Polda Sumsel, sejumlah posisi strategis mengalami pergantian, mulai dari Direktorat Reserse Kriminal Umum, Direktorat Pengamanan Objek Vital, Direktorat Samapta hingga Direktorat Lalu Lintas.
Kombes Pol Johannes Bangun yang sebelumnya menjabat Dirreskrimum Polda Sumsel mendapat penugasan baru sebagai Kabid propam Polda Metro Jaya.
Posisi tersebut kini dipercayakan kepada Kombes Pol Asep Marsel Suherman.
Pergantian juga terjadi di Ditpamobvit Polda Sumsel. Kombes Pol Michale Ken Lingga dimutasi menjadi Kabagprogar Rojianstra Stamaops Polri.
Jabatan yang ditinggalkannya selanjutnya diisi Kombes Pol Rendra Radita Dewayana.
Mutasi besar di Polda Sumsel menyasar 13 Pejabat, termasuk sejumlah Kapolres. Berikut daftar nama dan jabatan baru mereka.
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