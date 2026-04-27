13 Rumah Dinas yang Dikuasai Purnawirawan di Surabaya Ditertibkan

jpnn.com, SURABAYA - Sebanyak 13 rumah dinas ditertibkan pihak Pangkalan TNI AU (Lanud) Muljono Surabaya, Senin (27/4).

Penertiban dilakukan karena rumah dinas tersebut masih dikuasai purnawirawan, sementara ratusan prajurit aktif belum mendapatkan hunian.

Komandan Lanud Muljono Kolonel Pnb Ahmad Mulyono mengatakan keterbatasan rumah dinas berdampak pada operasional satuan.

Baca Juga: Pemprov Sultra Sebut Nur Alam Diami Rumah Dinas Atas Nama Orang Lain

Dari sekitar 500 personel, lebih dari 100 anggota belum menempati rumah dinas dan terpaksa tinggal di kontrakan.

“Bagaimana kami bisa melaksanakan operasional maksimal kalau tempat tinggal tidak mencukupi. Mess penuh, rumah dinas tidak ada,” ujarnya.

Dia menegaskan bahwa rumah dinas diperuntukkan bagi prajurit aktif, khususnya anggota baru.

Baca Juga: Begini Update Soal Pengadaan Meja Biliar di Rumah Dinas DPRD Sumsel

“Rumah dinas ini peruntukannya untuk anggota baru yang aktif,” tambahnya.

Dalam penertiban tersebut, tiga rumah telah diserahkan secara sukarela oleh penghuni. Sementara itu, sembilan rumah masih dalam proses penertiban dan satu lainnya masih dalam tahap diskusi. Lanud Muljono menargetkan seluruh proses rampung dalam pekan ini.