13 Rumah Mewah di Lapas Cibinong Tak Tercatat sebagai Aset Negara

jpnn.com, JAKARTA - Dirjen Pemasyarakatan (Dirjen Pas) Kementerian Imipas Mashudi membeberkan hasil investigasi sementara pihaknya setelah heboh sidak Ombudsman yang menemukan fasilitas mewah di Lapas Kelas IIA Cibinong.

Hal demikian disampaikan dia saat hadir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XIII di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/9).

Mulanya, Mashudi mengungkapkan soal temuan Ombudsman terkait rumah mewah di area Lapas Kelas IIA Cibinong yang diduga digunakan untuk warga binaan.

Menurutnya, bangunan yang disebut mewah sebenarnya rumah dinas untuk petugas Lapas Kelas IIA Cibinong.

Dia mengatakan tiga dari 16 unit rumah dinas sudah tercatat di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai aset negara.

"Terdapat 16 unit, terdiri atas tiga unit yang tercatat dalam SIMAK BMN dan 13 yang berada di bantaran Sungai Ciliwung," kata Mashudi dalam rapat, Senin.

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Dia mengatakan pihaknya saat ini masih melakukan pendalaman terhadap 13 rumah mewah agar didaftarkan sebagai aset negara.

"Saat ini masih dilakukan pendalaman terhadap aspek administrasi, status aset, dan pemanfaatan. Pilihan tindak lanjut akan ditetapkan berdasarkan hasil pemeriksaan dan ketentuan yang berlaku," katanya.