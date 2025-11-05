13 Tahun Bareng, Cynantia Pratita Umumkan Keluar dari StereoWall
jpnn.com, JAKARTA - Cynantia Pratita alias Tita mengumumkan kabar mengejutkan yakni pengunduran diri dari vokalis band StereoWall.
Pengumuman tersebut diungkapkan melalui akun miliknya di Instagram baru-baru ini.
"Hari ini aku mau info, kalau aku, resmi mengundurkan diri dari band StereoWall. Niat ini sudah dari jauh sebelum aku hamil atau pun tahun ini," ungkap Tita.
Menurutnya, niat undur diri dari StereoWall sudah muncul sebelum dirinya hamil.
Tita pun memastikan masih berteman dengan personel StereoWall lainnya.
"Terima kasih StereoWall untuk 13 tahunnya kita bersama. Suka duka kami telah kami hadapi, dan kami akan selalu menjadi teman baik sampai kapan pun," jelas Tita.
Pernyataan Tita kemudian mendapat respons dari akun resmi StereoWall.
Pihak StereoWall berharap apa yang disampaikan Tita bisa menjawab semua tanya para penggemar.
Cynantia Pratita alias Tita mengumumkan kabar mengejutkan yakni pengunduran diri dari vokalis band StereoWall.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Bedu Akhirnya Cerai dari Irma, Sepakat Pisah Baik-baik
- Onadio Leonardo Direhabilitasi 3 Bulan, Polisi Beri Penjelasan
- Science Film Festival 2025 Hadir di 70 Daerah, Ajak Siswa Cintai Sains dan Bumi
- Onadio Leonardo Jalani Rehabilitasi Narkoba Selama 3 Bulan di Tempat Ini
- Match Fit Night 2025 Rayakan Harmoni Sport, Musik, dan Subkultur
- Serial Animasi Televisi Berbasis AI, New Keluarga Somat Akhirnya Rilis Trailer