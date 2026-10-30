13 WNA Diamankan Imigrasi Depok Terkait Dugaan Pelanggaran Keimigrasian

jpnn.com - DEPOK - Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok bersama sejumlah instansi terkait mengamankan 13 warga negara asing (WNA) saat operasi gabungan pengawasan keimigrasian. Berdasarkan hasil pemeriksaan, petugas menemukan sembilan WNA di Apartemen Margonda Residence 1 & 2, serta empat WNA di Apartemen Saladdin Mansion yang diduga melakukan pelanggaran keimigrasian.

Dugaan pelanggaran yang ditemukan itu, antara lain penyalahgunaan izin tinggal, dugaan investor fiktif, ketidaksesuaian alamat tempat tinggal, tidak dapat menunjukkan dokumen perjalanan, serta pelanggaran izin tinggal berupa overstay. Sebanyak 13 WNA tersebut dibawa ke Kantor Imigrasi Depok untuk menjalani pemeriksaan lanjutan, pendataan, wawancara, serta pemeriksaan administrasi dan badan sebagai bagian dari proses penanganan dugaan pelanggaran keimigrasian.

Selain pemeriksaan keimigrasian, petugas Badan Narkotika Nasional Kota Depok juga melakukan tes narkoba secara acak terhadap enam WNA. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, seluruhnya dinyatakan negatif.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok Irvan Triansyah mengatakan pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas WNA merupakan bagian penting dalam menjaga ketertiban, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian.

Operasi gabungan ini melibatkan BNNK Depok, Polres Metro Depok, Kodim 0508/Depok, Satuan Polisi Pamong Praja (SatpolPP) Kota Depok, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Depok, serta Polsek Sukmajaya.

Menurut Irvan, pelaksanaan operasi gabungan ini menjadi wujud komitmen Kantor Imigrasi Depok dalam memperkuat koordinasi dan sinergi dengan aparat penegak hukum serta instansi pemerintah daerah setempat.

"Melalui kolaborasi dan pengawasan terhadap orang asing di wilayah kerja Kantor Imigrasi Depok diharapkan dapat berjalan lebih optimal," kata dia dalam keterangannya di Depok, Jumat (30/10).

Irvan berkomitmen terus meningkatkan pengawasan keimigrasian secara terukur dan berkelanjutan, serta memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan guna menjaga ketertiban dan menegakkan hukum keimigrasian di wilayah Kota Depok.