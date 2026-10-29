132 Kasus ISPA dalam Sehari, Palembang Tertinggi

jpnn.com, PALEMBANG - Kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di Sumatera Selatan masih menunjukkan angka tinggi. Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumsel mencatat 1.660 kasus baru dalam sehari berdasarkan laporan per 26 Oktober 2026.

Jumlah tersebut bertambah 132 kasus dibandingkan sehari sebelumnya yang tercatat sebanyak 1.528 kasus. Kenaikan ini terjadi saat sejumlah wilayah mulai diguyur hujan dan jumlah titik panas atau hotspot berangsur berkurang.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes Sumsel Ira Primadesa mengatakan masyarakat masih perlu mewaspadai gangguan pernapasan.

"Berdasarkan laporan harian pada 26 Oktober 2026 tercatat sebanyak 1.660 kasus ISPA dalam sehari. Angka tersebut meningkat dibandingkan sehari sebelumnya yang tercatat sebanyak 1.528 kasus atau bertambah 132 kasus dalam sehari," ujar Ira, Kamis (29/10/2026).

Ira menjelaskan, ISPA tidak hanya berkaitan dengan paparan asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Penyakit ini juga dapat disebabkan oleh infeksi virus maupun bakteri yang menyerang saluran pernapasan bagian atas hingga bawah.

Data mingguan Dinkes Sumsel sepanjang 2026 menunjukkan jumlah kasus tertinggi terjadi pada pekan ke-40 dengan 12.583 kasus. Angka tersebut kemudian turun menjadi 11.984 kasus pada pekan ke-41 dan 11.663 kasus pada pekan ke-42.

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Meski terjadi penurunan dalam catatan mingguan tersebut, jumlah kasus bulanan masih

tergolong tinggi. September menjadi periode dengan angka tertinggi, yakni 52.483 kasus. Sementara itu, Oktober telah mencatat 42.744 kasus hingga periode pelaporan berjalan.