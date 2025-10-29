133 Pelajar di Lembang Diduga Keracunan MBG, Sebagian Sudah Pulang
jpnn.com - BANDUNG BARAT - Ratusan siswa di Lembang, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Provinsi Jawa Barat, mengalami gejala keracunan diduga seusai menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Selasa (28/10/2025).
Mereka merasakan mual dan muntah hingga harus mendapat perawatan medis.
Para pelajar ini berasal dari empat sekolah, yaitu SDN 2 Cibodas, SDN Buahbatu, SMPN 4 Lembang, dan SMK Putra Nasional Cibodas (PNC).
Mereka dirawat di Puskesmas Cibodas, sementara beberapa siswa lain yang mengalami gejala lebih berat dirujuk ke Klik Sespim dan fasilitasi kesehatan lainnya.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) KBB Lia Nurliana Sukandar mengatakan, kasus keracunan ini mulai terdeteksi pada Selasa sekitar pukul 14.00 WIB, ketika tujuh siswa pertama dilarikan ke Puskesmas Cibodas.
Ia mencatat hingga Rabu (29/10) pukul 07.00 WIB, jumlah korban diduga keracunan menu MBG kali ini mencapai 133 orang.
“Total yang terdata sampai pagi ini ada 133 korban diduga keracunan,” kata Lia saat dikonfirmasi, Rabu (29/10).
Tidak hanya pelajar, ada guru juga dilaporkan sempat dirawat setelah turut mencicipi menu MBG yang didistribusikan hari itu.
Ratusan siswa di Lembang, Kabupaten Bandung Barat, diduga keracunan usai mengonsumsi menu Makan Bergizi Gratis (MBG).
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Momentum Sumpah Pemuda, Pemerintah Perkuat Program Sekolah Rakyat dan MBG untuk Generasi Muda
- BGN Gelar Bimtek untuk 35.000 Penjamah Pangan MBG
- Dukung MBG, IKAPTRI & Muning Global Academy Gelar Pelatihan Keamanan Pangan
- GREAT Institute: Indonesia Perlu Mencontoh Brasil dalam Menjalankan Program MBG
- MBG Harus Dimasak di Atas Jam 12 Malam, Berlaku di Seluruh SPPG
- Charles Honoris: MBG Perlu Dievaluasi Setelah Banyak Kasus Keracunan