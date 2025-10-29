133 Pelajar di Lembang Diduga Keracunan MBG, Sebagian Sudah Pulang

jpnn.com - BANDUNG BARAT - Ratusan siswa di Lembang, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Provinsi Jawa Barat, mengalami gejala keracunan diduga seusai menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Selasa (28/10/2025).

Mereka merasakan mual dan muntah hingga harus mendapat perawatan medis.

Para pelajar ini berasal dari empat sekolah, yaitu SDN 2 Cibodas, SDN Buahbatu, SMPN 4 Lembang, dan SMK Putra Nasional Cibodas (PNC).

Mereka dirawat di Puskesmas Cibodas, sementara beberapa siswa lain yang mengalami gejala lebih berat dirujuk ke Klik Sespim dan fasilitasi kesehatan lainnya.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) KBB Lia Nurliana Sukandar mengatakan, kasus keracunan ini mulai terdeteksi pada Selasa sekitar pukul 14.00 WIB, ketika tujuh siswa pertama dilarikan ke Puskesmas Cibodas.

Ia mencatat hingga Rabu (29/10) pukul 07.00 WIB, jumlah korban diduga keracunan menu MBG kali ini mencapai 133 orang.

“Total yang terdata sampai pagi ini ada 133 korban diduga keracunan,” kata Lia saat dikonfirmasi, Rabu (29/10).

Tidak hanya pelajar, ada guru juga dilaporkan sempat dirawat setelah turut mencicipi menu MBG yang didistribusikan hari itu.