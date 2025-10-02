137 Perwira Kodam Merdeka Naik Pangkat, Pangdam: Semoga Menjadi Motivasi

jpnn.com - MANADO - Sebanyak 137 perwira di jajaran Komando Daerah Militer XIII/Merdeka memperoleh kenaikan pangkat, Rabu (1/10).

Mereka terdiri dari 12 orang yang naik pangkat menjadi kolonel, 17 jadi letnan kolonel, 10 menjadi mayor, 63 menjadi kapten, dan 35 menjadi letnan satu.

“Semoga kenaikan pangkat ini menjadi motivasi untuk makin meningkatkan kinerja dalam mengemban tugas dan tanggung jawab masing-masing,” ujar Panglima Kodam XIII/Merdeka Mayjen TNI Suhardi di Manado, Sulawesi Utara.

Baca Juga: TNI AD Kerahkan Personel Kodam Jaya untuk Kawal Demo di Jakarta

Jenderal bintang dua TNI ini mengatakan bahwa kenaikan pangkat bukan sekadar proses administratif semata.

Akan tetapi, lanjut dia, kenaikan pangkat merupakan penghargaan negara yang didasarkan pada moral, prestasi kerja, dedikasi, serta loyalitas pengabdian yang telah ditunjukkan.

Mayjen Suhardi mengingatkan bahwa kenaikan pangkat adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan, baik kepada institusi TNI AD maupun Tuhan Yang Maha Esa.

"Kami menyampaikan ucapan selamat kepada para perwira yang mendapatkan penghargaan kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi," ungkapnya.

Pangdam XIII/Merdeka Mayjen TNI Suhardi, memimpin acara Laporan Korps Kenaikan Pangkat Perwira Kodam XIII/Merdeka periode 1 Oktober 2025 di Gedung Serba Guna Makodam XIII/Merdeka.