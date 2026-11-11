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14 Anggota DPR dari PDIP Teken HMP Pemakzulan Gibran, Ini Namanya

14 Anggota DPR dari PDIP Teken HMP Pemakzulan Gibran, Ini Namanya
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Perwakilan fraksi PDIP di DPR Dolfie OFP saat menyerahkan HMP terkait pemakzulan Wapres RI Gibran Rakabuming Raka dalam rapat di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11). Aristo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 14 anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan resmi menandatangani surat usul hak menyatakan pendapat (HMP) yang disampaikan ke pimpinan legislatif.

Diketahui, pimpinan DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11) menggelar rapat untuk menerima usulan HMP terkait pemakzulan Wapres RI Gibran Rakabuming Raka. 

Nama anggota DPR dari PDIP yang menandatangani usul HMP ialah Haris Turino, Bony Triyana, I Wayan Sudirta, Andreas Eddy Susetyo, Dede Indra Permana, dan Sturman Panjaitan.

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Selanjutnya, nama legislator PDIP yang menandatangani ialah Satori Agantina, TB Hasanuddin, Sofyan Tan, Ina Ammania, I Nyoman Parta, Mufti Anam, Edi Purwanto, hingga Adian Napitupulu.

Dolfie menuturkan HMP diusulkan anggota DPR dari PDIP karena Indonesia harus memegang kedaulatan hukum.

"Setiap penyelenggaraan kekuasaan negara, termasuk pengisian jabatan presiden dan wakil presiden wajib memenuhi ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan," demikian pernyataan Dolfie, Rabu

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Adapun, pimpinan DPR yang menerima usul HMP dari legislator ialah Saan Mustopa bersama Cucun Ahmad Syamsurijal. 

Saan menuturkan para pengusul menggulirkan HMP terhadap Gibran karena putra Presiden ketujuh RI itu tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wapres RI. 

Sebanyak 14 anggota DPR RI dari fraksi PDIP resmi menandatangani usul HMP terkait status Gibran sebagai Wapres RI yang tak memenuhi syarat.

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