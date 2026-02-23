menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » 14 Kandidat Ketum PBNU Versi Insantara

14 Kandidat Ketum PBNU Versi Insantara

14 Kandidat Ketum PBNU Versi Insantara
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Kandidat Ketua PBNU versi Insantara. Foto: source for JPNN

jpnn.com - JAKARTA - Institut Nahdliyin Nusantara (Insantara) merilis daftar 14 tokoh yang memiliki peluang besar untuk memimpin Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU.

NU bakal menggelar Muktamar ke-35, kemungkinan pada Juli atau Agustus.

Peneliti Insantara Wildan Efendy memaparkan bahwa pihaknya menentukan nama-nama kandidat berdasarkan tiga aspek utama, yakni tingkat popularitas, rekam jejak jalur sumber kandidat, serta hasil wawancara mendalam dengan pengurus dan warga NU.

Baca Juga:

Berikut adalah peta sebaran 14 kandidat potensial tersebut:

Klaster PBNU: M Nuh, Yahya Cholil Staquf, Syaifullah Yusuf, dan Zulfa Mustofa.

Klaster PWNU: Abd Ghaffar Rozin, Abd Hakim Mahfudz, dan Juhadi Muhammad.

Baca Juga:

Klaster Tokoh NU & Pesantren: Imam Jazuli, Abdussalam Shohib, Yusuf Chudlori, dan Marzuqi Mustamar.

Klaster Politik & Pemerintahan: Muhaimin Iskandar, Nusron Wahid, dan KH Nasaruddin Umar.

Insantara juga menemukan data yang cukup mengejutkan terkait mekanisme pemilihan PBNU.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI