14 Kandidat Ketum PBNU Versi Insantara
jpnn.com - JAKARTA - Institut Nahdliyin Nusantara (Insantara) merilis daftar 14 tokoh yang memiliki peluang besar untuk memimpin Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU.
NU bakal menggelar Muktamar ke-35, kemungkinan pada Juli atau Agustus.
Peneliti Insantara Wildan Efendy memaparkan bahwa pihaknya menentukan nama-nama kandidat berdasarkan tiga aspek utama, yakni tingkat popularitas, rekam jejak jalur sumber kandidat, serta hasil wawancara mendalam dengan pengurus dan warga NU.
Berikut adalah peta sebaran 14 kandidat potensial tersebut:
Klaster PBNU: M Nuh, Yahya Cholil Staquf, Syaifullah Yusuf, dan Zulfa Mustofa.
Klaster PWNU: Abd Ghaffar Rozin, Abd Hakim Mahfudz, dan Juhadi Muhammad.
Klaster Tokoh NU & Pesantren: Imam Jazuli, Abdussalam Shohib, Yusuf Chudlori, dan Marzuqi Mustamar.
Klaster Politik & Pemerintahan: Muhaimin Iskandar, Nusron Wahid, dan KH Nasaruddin Umar.
Insantara juga menemukan data yang cukup mengejutkan terkait mekanisme pemilihan PBNU.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Muncul Gagasan Penggunaan AHWA dalam Pemilihan Ketua PBNU
- Imam Jazuli: NU Harus Melahirkan Ulama Digital, Hadapi Realitas Zaman
- Ini Komitmen Prabowo soal Biaya Haji
- Jakarta Malang
- Duet Maruf Amin-Abdussalam Shohib Bisa Kembalikan Jati Diri PBNU
- Imam Jazuli Anggap Kiai Kafabihi Mahrus Pantas Memimpin NU