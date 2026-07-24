14 Korban KM Nurul Salsa Tenggelam Masih Dicari, Jenazah Ketiga Belum Teridentifikasi
jpnn.com - Tim Disaster Victim Identification (DVI) gabungan belum dapat mengidentifikasi jenazah ketiga korban tenggelamnya KM Nurul Salsa yang ditemukan Tim SAR Gabungan.
Jenazah korban dibawa ke Kantor Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokkes) Polda Sulawesi Selatan di Makassar, Jumat (24/7/2026).
Kepala Biddokkes Polda Sulsel Kombes Muhammad Haris mengatakan jenazah belum dapat diidentifikasi karena kondisinya telah mengalami pembusukan.
"Untuk identifikasi korban masih seperti kasus-kasus sebelumnya, belum teridentifikasi," kata Haris.
Tim DVI tetap mengupayakan identifikasi melalui pemeriksaan sidik jari, data gigi, serta pencocokan dengan data antemortem yang diberikan keluarga korban.
"Kalau sidik jari masih utuh, prosesnya bisa lebih cepat. Begitu juga apabila data gigi dan ciri medis lainnya tersedia," ujarnya.
Menurut Haris, identifikasi visual sulit dilakukan karena kondisi jenazah telah mengalami pembusukan lanjut.
Sementara itu, Kepala Bidang Humas Polda Sulsel Kombes Didik Supranoto mengatakan korban ketiga ditemukan di wilayah Mattalang dan saat ini masih menjalani proses identifikasi.
Tim DVI gabungan Polda Sulsel belum dapat mengidentifikasi jenazah ketiga korban tenggelamnya KM Nurul Salsa yang ditemukan Tim SAR Gabungan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Basarnas Tutup Sementara Pencarian 14 Korban KM Nurul Salsa di Perairan Selayar
- Satu Jenazah Laki-Laki Ditemukan di Kepulauan Sabalana, Korban Jiwa KM Nurul Salsa Bertambah
- Tragis Banget, Pria di Bandung Tewas Ditusuk Saat Tagih Utang Rp 200 Ribu
- Polisi Periksa Intensif Nakhoda dan 9 ABK Terkait Tenggelamnya KM Nurul Salsa di Selayar
- Di Kolam Inilah 8 Siswi MTs di Garut Tenggelam, 1 Meninggal Dunia
- Pemancing Tenggelam di Pantai Pulau Merah belum Ditemukan, Tim SAR Terus Bergerak