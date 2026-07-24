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14 Korban KM Nurul Salsa Tenggelam Masih Dicari, Jenazah Ketiga Belum Teridentifikasi

14 Korban KM Nurul Salsa Tenggelam Masih Dicari, Jenazah Ketiga Belum Teridentifikasi
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Tim SAR gabungan mengangkut kantong berisi jenazah yang diduga korban KM Nurul Salsa turun dari KN SAR Kamajaya di Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar, Sulawesi Selatan. ANTARA FOTO/Arnas Padda/bar.

jpnn.com - Tim Disaster Victim Identification (DVI) gabungan belum dapat mengidentifikasi jenazah ketiga korban tenggelamnya KM Nurul Salsa yang ditemukan Tim SAR Gabungan.

Jenazah korban dibawa ke Kantor Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokkes) Polda Sulawesi Selatan di Makassar, Jumat (24/7/2026).

Kepala Biddokkes Polda Sulsel Kombes Muhammad Haris mengatakan jenazah belum dapat diidentifikasi karena kondisinya telah mengalami pembusukan.

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"Untuk identifikasi korban masih seperti kasus-kasus sebelumnya, belum teridentifikasi," kata Haris.

Tim DVI tetap mengupayakan identifikasi melalui pemeriksaan sidik jari, data gigi, serta pencocokan dengan data antemortem yang diberikan keluarga korban.

"Kalau sidik jari masih utuh, prosesnya bisa lebih cepat. Begitu juga apabila data gigi dan ciri medis lainnya tersedia," ujarnya.

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Menurut Haris, identifikasi visual sulit dilakukan karena kondisi jenazah telah mengalami pembusukan lanjut.

Sementara itu, Kepala Bidang Humas Polda Sulsel Kombes Didik Supranoto mengatakan korban ketiga ditemukan di wilayah Mattalang dan saat ini masih menjalani proses identifikasi.

Tim DVI gabungan Polda Sulsel belum dapat mengidentifikasi jenazah ketiga korban tenggelamnya KM Nurul Salsa yang ditemukan Tim SAR Gabungan.

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