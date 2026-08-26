14 Lokasi Samsat Keliling Jadetabek Hari Ini 26 Agustus 2026

jpnn.com - JAKARTA - Polda Metro Jaya hari ini Rabu 26 Agustus 2026 menyediakan layanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Keliling untuk membantu para wajib pajak membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di wilayah Jakarta, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jadetabek).

Melalui akun X resmi TMC Polda Metro Jaya, diinformasikan 14 lokasi Samsat Kelling itu, yakni:

1. Jakarta Pusat di Halaman Parkir Samsat dan Lapangan Banteng pukul 08.00-14.00 WIB,

2. Jakarta Utara di halaman parkir Samsat dan Halaman Parkir Italy Mall Artha Gading Kelapa Gading pukul 08.00-14.00 WIB,

3. Jakarta Barat di Mall Citraland pukul 08.00-14.00 WIB,

4. Jakarta Selatan di halaman parkir Samsat pukul 09.00-15.00 dan depan Gudang Sarinah Cikoko Pancoran pukul 09.00-14.00 WIB,

5. Jakarta Timur di Pasar Induk Kramat Jati dan Kantor Kecamatan Pasar Rebo pukul 09.00-14.00 WIB,

6. Kota Tangerang di Alun-alun Cibodas dan Parkiran Busway Foodmosphere pukul 08.00-13.00 WIB,