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14 Orang Luka-Luka Akibat Kecelakaan Beruntun di Tol Palembang-Indralaya

14 Orang Luka-Luka Akibat Kecelakaan Beruntun di Tol Palembang-Indralaya
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Personel Satlantas Polres Ogan Ilir melakukan olah TKP di lokasi kejadian. Foto: Dokumen polisi.

jpnn.com - PALEMBANG - Kecelakaan lalu lintas melibatkan tiga kendaraan, Mitsubishi Triton putih bernomor polisi BG 8136 CI, bus ALS hijau nopol BK 7672 UA dan bus DAMRI nopol BG 7751, terjadi di Tol Palembang-Indralaya KM 9+800 jalur A, Sabtu (5/9) sekitar pukul 06.30 WIB.

Ketiga kendaraan diketahui melaju dari arah Palembang menuju Indralaya. Kecelakaan itu mengakibatkan 14 orang mengalami luka-luka.

Seluruh korban merupakan pengemudi dan penumpang Bus DAMRI.  Sebanyak enam korban dilarikan ke RS Arroyan. Kemudian, enam korban dirujuk ke RSMH Palembang dan dua lainnya menjalani perawatan di RS Tanjung Senai.

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"Kedua sopir kendaraan saat ini sedang dimintai keterangan. Untuk penyebab pasti masih dalam proses penyelidikan oleh Sat Lantas Polres Oga Ilir," kata Kasi Humas Polres Ogan Ilir Iptu Mansyur.

Personel Satlantas Polres Ogan Ilir langsung melakukan penanganan di lokasi kejadian. Petugas melakukan olah tempat kejadian perkara, meminta keterangan para saksi, serta mengamankan kendaraan yang terlibat untuk kepentingan penyelidikan.

Aspek hukum dalam perkara tersebut juga masih didalami, termasuk kemungkinan adanya unsur kelalaian dalam berkendara sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penerapan pasal akan ditentukan berdasarkan hasil penyelidikan dan alat bukti yang diperoleh penyidik.

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Polres Ogan Ilir mengimbau pengguna jalan, khususnya pengemudi kendaraan yang melintas di tol,  meningkatkan kewaspadaan dan memastikan kondisi fisik tetapi prima sebelum berkendara.

"Kami terus mengimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati saat mengemudikan kendaraan. Jika merasa mengantuk atau lelah, silakan berhenti dan beristirahat terlebih dahulu demi keselamatan bersama," pesan Mansyur. (mcr35/jpnn)

Kecelakaan terjadi di Tol Palembang-Indralaya, mengakibatkan 14 orang mengalami luka-luka. 


Redaktur : M. Kusdharmadi
Reporter : Cuci Hati

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