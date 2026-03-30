14 Pekerja Migran Asal Palembang Dijadwalkan Pulang dari Kamboja Hari Ini
jpnn.com, PALEMBANG - Upaya pemulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berangkat secara ilegal ke Kamboja terus berlanjut.
Hari ini Senin (30/3/2026) sebanyak 14 warga Sumatera Selata dijadwalkan kembali di Bumi Sriwijaya.
Rombongan tersebut menempuh rute udara dari Phnom Penh dengan transit di Jakarta sebelum akhirnya menuju Palembang. Mereka diprediksi tiba di bandara pukul 13.00 WIB.
"Sebanyak 14 orang dijadwalkan tiba hari ini Senin 30 Maret 2026 sekitar pukul 13.00 WIB," ungkap Kadisnakertrans Sumsel Indra Bangsawan.
Para pekerja yang berangkat secara nonprosedural tersebut dipulangkan oleh pemerintah daerah setelah sebelumnya viral meminta dipulangkan melalui media sosial.
Saat ini pihak Disnaker Sumsel sudah berada di Jakarta untuk menjemput para korban dugaan penipuan kerja tersebut.
"Akan kami serah terimakan hari ini di kantor Gubernur Sumsel dengan pihak keluarga," ujar Indra.
Sebelumnya, total 15 warga Palembang yang diduga menjadi korban penipuan kerja di Kamboja. Namun, satu orang lebih dulu pulang secara mandiri atas bantuan keluarga.
14 pekerja asal Palembang dari Kamboja akan tiba di Bumi Sriwijaya hari ini Senin 30 Maret 2026 sekitar pukul 13.00 WIB.
