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14 Pemain Persib Tak Bisa Main Melawan Sabah FC Malam Ini

14 Pemain Persib Tak Bisa Main Melawan Sabah FC Malam Ini
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Pelatih Persib Bandung Igor Tolic bersama bek Gabriel Mutombo. Foto: Persib.

jpnn.com - BANDUNG - Persib Bandung si petahana Super League belum bisa menurunkan kekuatan terbaik saat meladeni Sabah FC dalam Dewata Challenge Series 2026 di Stadion I Wayan Dipta, Gianyar Bali, Sabtu (15/8) malam WIB.

Ada 14 pemain Persib yang harus absen dalam laga pertama Si Maung sejak keok di tangan Persebaya Surabaya pada final Piala Presiden 2026.

Para pemain yang dimaksud termasuk rekrutan anyar Danijel Loncar, tujuh pemain yang baru pulang dari Tim Nasional Indonesia.

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"Danijel masih butuh beberapa kali latihan dan adaptasi. Pemain Tim Nasional juga kami beri waktu istirahat, mungkin di laga kedua nanti (vs Bali United) baru bisa main," tutur kata Pelatih Persib Igor Tolic.

Selanjutnya, ada Rafi Rasyiq dan Nazriel Alvaro yang akan absen karena memenuhi panggilan Garuda Muda U-20.

Empat pemain lagi, yakni para 'korban' Piala Presiden 2026 yangmasih harus menjalani pemulihan, yaitu Berguinho, Ramon Tanque, Dion Marx, dan Luchiano Guaycochea.

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"Hanya Lucho yang mungkin butuh sekitar 15 hari lagi untuk pemulihan. Ramon, Dion dan Berguinho menunjukkan progres baik," kata Igor.

Suksesor Bojan Hodak itu menyatakan bahwa laga melawan Sabah FC merupakan kesempatan dirinya memaksimalkan para pemain yang ada, memberikan waktu dan atmosfer laga persahabatan internasional kepada pemain yang siap.

Apa kata Pelatih Persib Igor Tolic dan bek Gabriel Mutombo soal laga melawan Sabah FC malam ini?

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