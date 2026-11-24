jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka kesempatan bagi 14 ribu lulusan perguruan tinggi dan pendidikan profesi untuk mengikuti Program Magang Nasional (MagangHub) Batch 3B Tahun 2026.

Sekretaris Jenderal Kemnaker Cris Kuntadi mengatakan program itu ditujukan untuk menjembatani dunia pendidikan dengan dunia kerja melalui pengalaman kerja dan pengembangan kompetensi sesuai kebutuhan pasar kerja.

Lebih lanjut, Cris mengatakan MagangHub dapat menjadi wadah bagi perusahaan untuk menemukan calon tenaga kerja potensial.

Selain itu, program tersebut juga memberikan kesempatan kepada lulusan baru untuk mengembangkan kompetensi sesuai kebutuhan pasar kerja.

“Program ini memberikan pengalaman kerja bagi fresh graduate sekaligus membantu perusahaan menemukan kandidat yang kompeten,” kata.

Melalui Program MagangHub Batch 3B, dia mengatakan peserta akan memperoleh pengalaman kerja langsung dan pendampingan mentor profesional.

Pemerintah juga memberikan dukungan berupa uang saku, jaminan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan, serta sertifikasi kompetensi berlisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Calon peserta wajib memenuhi persyaratan, yaitu berstatus Warga Negara Indonesia (WNI) dan memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).